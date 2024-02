Kroongetuige Nabil B. krijgt 10 jaar cel, dit is de uitleg van de rechter

"Door uw verklaringen zijn vijf moorden opgelost waar geen zicht op was", zei de rechter. Nabil B. liet zich begin 2018 aanhouden om kroongetuige te worden. Een kroongetuige is doorgaans zelf verdachte in de zaak, en bereid om in ruil voor bijvoorbeeld strafvermindering verklaringen af te leggen.

"Voor mij was het toen belangrijk om te weten hoe lang ik uiteindelijk zou moeten zitten", zei B. eerder.

Welke straf is passend

Hij hielp dus met enorm belangrijke informatie in de zoektocht naar daders van moorden. En dat resulteerde in een halvering van zijn celstraf.

Ridouan Taghi kreeg in het proces levenslang, hieronder zie je de uitspraak van de rechter: