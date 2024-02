Uitspraak in Marengozaak, dit zijn de straffen per persoon

Na zes jaar en 142 zittingsdagen komt er een voorlopig eind aan de Marengo-zaak. Voorlopig, want de kans is groot dat er een hoger beroep zal volgen. De straffen per persoon lees je hieronder. Ze zijn bijna allemaal met een paar maanden verkort, omdat volgens de rechter het proces te lang duurde.

Ridouan Taghi: levenslang - veroordeeld voor medeplegen van vijf moorden en voor het leiden van de moordorganisatie. "De obetwiste leider", zegt de rechter. Saïd R.: levenslang - Deed mee aan al het geweld, al zat hij niet te wachten op een escalatie. Alleen levenslang passend, vindt de rechter. Mario R.: levenslang - Speelde volgens de rechter een belangrijke rol binnen de organisatie, en coördineerde meerdere moorden. rechter vindt alleen levenslang passend Kroongetuige Nabil B.: 10 jaar - onder meer veroordeeld als medeplgeer voor de moord op Skecic. Kreeg 20 jaar cel, maar door zijn rol als kroongetuige ging daar de helft af. Achraf B.: 29 jaar en twee maanden Mo R.: 27 jaar Zakaria el H.: 23 jaar en 7 maanden Mao R.: 15 jaar Walid M.: 15 jaar en 3 maanden Mo el A.: 14 en 7 maanden Zakaria A.: 9 jaar en 6 maanden Zeki R.: 5 jaar en 8 maanden Charif el A.: 3 jaar en 8 maanden Ricardo O.: 1 jaar en 8 maanden