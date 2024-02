Na 6 jaar is er uitspraak: Taghi en 2 medeverdachten krijgen levenslang

De uitspraak kwam na bijna zes jaar en 142 zittingsdagen. In totaal zijn er zeventien verdachten. De uitspraak is nog bezig.

Taghi zou volgens de rechter de opdrachtgever zijn geweest voor de moord op Ronald Bakker, net zoals dat hij de dood van Samir Erreghib en Hakim Changachi op zijn geweten zou hebben.

Hij regelde volgens de rechter ook alles voor de moord op Ranko Scekic. Taghi en R. vonden dat ze geen eerlijk proces hadden gehad. Dat wees de rechter van de hand. De rechtbank heeft geoordeeld op basis van het dossier, zei de rechter. Taghi werd ook veroordeeld voor het leidinggeven aan een moordorganisatie. "Het gaat hier om een wereld waar een mensenleven niets waard is", zei de rechter.

Moorden tijdens proces

De zaak ging over zes moorden en meerdere moordpogingen, maar het meest in het oog springen de drie moorden die tijdens het proces plaatsvonden. Een week nadat begin 2018 bekend werd dat het Openbaar Ministerie in de zaak beschikte voor een kroongetuige, werd zijn broer doodgeschoten. In september 2019 werd kroongetuige Nabil B.'s advocaat Derk Wiersum vermoord en in juli 2021 zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

"Drie moorden maar liefst die een rechtstreeks gevolg lijken te zijn geweest van Marengo", zegt verslaggever Eelco Hiltermann, die de zaak volgde voor RTL Nieuws. "In alle opzichten is het een unieke zaak geweest in de Nederlandse rechtsgeschiedenis."

Veiligheidsmaatregelen

Dat het een unieke zaak was, bleek ook wel uit het vonnis, dat anoniem werd voorgelezen. Hiltermann: "Het stemgeluid van de rechter mocht worden opgenomen, maar ze mochten niet gefilmd worden. Dat is uniek in Nederland en zegt iets over de ongekende veiligheidsmaatregelen rond het Marengoproces."

