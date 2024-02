Het is koud en nat, maar daar komt verandering in

Dan gaat het met name om het noorden en westen. Dat ligt anders in de andere delen van het land. "Vooral in het oosten en zuidoosten wordt het mistig, en dat kan lang aanhouden."

Beetje regen in het weekend

Een dag met twee gezichten dus, hoe zit dat dan de rest van de week? "Een lichtpuntje is dat de hoeveelheid regen die woensdag valt, klein is. Het wordt droog en rustig weer."