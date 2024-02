Hoe kon het zó misgaan met het fraudebeleid? Commissie komt met eindverslag

De verhoren legden bloot hoe in de afgelopen decennia het denken over sociale zekerheid is veranderd en de nadruk is komen te liggen op het tegengaan van fraude en misbruik. Tegelijkertijd werd bezuinigd op uitvoeringsorganisaties en werd de dienstverlening vanuit de overheid sterk gedigitaliseerd.

Ongelijke strijd

Waar burgers die moeite hadden met het invullen van formulieren eerder nog hulp konden krijgen, hadden uitvoerders daar door deze politieke keuzes geen ruimte meer voor. Zij werden door strengere fraudewetgeving bovendien gedwongen hard op te treden als diezelfde burgers een foutje maakten in hun aanvraag.