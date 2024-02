Panda's Ouwehands Dierenpark seksen opnieuw met elkaar: 'Spannende periode'

Het pandateam van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen monitorde de situatie van pandapaar Wu Wen en Xing Ya al dagenlang intensief. Wu Wen begon half februari namelijk 'ander gedrag te vertonen'. "Ze werd onrustig, liep veel heen en weer, ging in het water zitten en at minder bamboe. Allemaal tekenen van een naderende vruchtbare periode", schrijft het dierenpark in een persbericht.

Wu Wen en Xing Ya kwamen in 2017 naar Nederland, het paar is - net als hun pandajong Fan Xing dat in 2020 werd geboren - eigendom van China. Dat land gaf begin deze maand 'een positieve aanbeveling' om een poging te doen om nóg een kleintje te krijgen.