Rapper Bigidagoe (26) doodgeschoten in Amsterdam

Bigidagoe was in 2020 ook al slachtoffer van een schietpartij, toen werd hij beschoten in de Rivierenbuurt. Daarna bracht de rapper een nummer uit over die schietpartij.

Gisteren nog in de studio

Op het Instagramaccount van de rapper is te zien dat Bigidagoe gisteravond nog in de studio stond voor opnames. De producer die daarbij aanwezig was, schrijft deze ochtend op Instagram: 'Niet bellen, niks vragen'.