Hand op de knip, of cursussen: dit wil Westerwolde doen met COA-geld

Daarnaast blijft de gemeente Westerwolde vertrouwen houden in de inspanningen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de maximumcapaciteit van 2000 te houden. "Dat vertrouwen moeten we blijven houden", zegt een woordvoerster.

1,5 miljoen is maximum

De vraag of de eerste dwangsommen inmiddels binnen zijn, vindt de gemeente 'niet relevant'. "We hebben een heel groot probleem in Ter Apel, laten we daar de focus op hebben", zegt een woordvoerster. "De vraag of er al geld op onze rekening staat, is voor ons helemaal niet relevant."

De gemeente laat weten scenario's uit te denken over wat te doen als het maximumbedrag van 1,5 miljoen euro wordt bereikt. Dat houdt in dat de gemeente nadenkt over eventuele juridische stappen die later kunnen worden gezet, als de situatie niet verbetert.