Honderdduizenden xtc-pillen gevonden in Tilburg: 'Gigantische hoeveelheid'

Nadat de politie een melding had gekregen, ging ze langs bij het huis aan de Bisschop Ophoviusstraat in Tilburg Oud-Noord. "Het productieproces was op dat moment in volle gang en de tabletteermachine was aan het werk."

'Gigantische hoeveelheid'

"In de woning lag een groot aantal zakken met honderdduizenden xtc-pillen, een gigantische hoeveelheid", meldt de politie vrijdag.