Ruim 1000 klachten in een jaar over slimme deurbel: 'Mensen voelen zich bespied'

Het is niet toegestaan dat de slimme deurbel de openbare ruimten filmt of bezittingen van anderen, legt de woordvoerder van de AP uit. Als het vermoeden bestaat dat de camera meer filmt dan toegestaan, dan stappen bezorgde burgers naar de toezichthouder, maar die heeft niet de capaciteit om in alle gevallen te handhaven.

Brief of naar de rechter

"Bij de meeste meldingen kunnen mensen er onderling uitkomen, bijvoorbeeld door de camera anders in te stellen zodat die wel aan de eisen voldoet." Een andere optie is dat de AP een brief stuurt om de regels nogmaals toe te lichten. In het uiterste geval kunnen mensen naar de rechter stappen.