Werk op bouwplaats Lochem nog zeker week stil, verdriet om omgekomen Pool en Belg

Eén van de dodelijke slachtoffers, de Belgische man, werkte voor het Belgische bouwbedrijf Aertssen. Dit concern leverde kranen en hijsmaterieel voor de bouwplaats waar de brug in aanbouw was. "Wij zijn diep geschokt door het tragische ongeval in Lochem waarbij één van de betreurde dodelijke slachtoffers een medewerker is van ons bedrijf", schrijft Aertssen in een bericht.

Aertssen is een bouwbedrijf met verschillende onderdelen. Een van die divisies is gespecialiseerd in het leveren van hijskranen en het hijsen of verplaatsen van grote en zware objecten. Volgens bouwbedrijf BAM was Aertssen ingeschakeld voor montagewerkzaamheden.

Volledige medewerking aan onderzoek

"Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers. Wij verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek", gaat Aertssen verder.