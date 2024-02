Meerdere fietsen van viaduct gegooid op A28, auto's beschadigd

"Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar dit had heel anders kunnen aflopen", laat de politie weten in een persbericht.

De politie kreeg gisteravond rond 23.30 uur de melding dat er fietsen op de snelweg A28 lagen ter hoogte van het viaduct Deventerweg. Ze waren naar beneden gegooid en op beide rijbanen terechtgekomen.