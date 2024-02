Britse Robin (44) overleden, danste mee in Nederlandse So You Think You Can Dance

Windsor was van 2010 tot 2013 te zien in de dansshow van de BBC. Daarnaast deed hij ook mee aan Dancing with the Stars Australië en de Nederlandse versie van So You Think You Can Dance.

'Hij verlichtte de zaal'

Windsor speelde onlangs nog de hoofdrol in de Britse show Come What May, een eerbetoon aan de Moulin Rouge. Op de Facebookpagina van de show staat geschreven hoe Windsor het 'buitengewone vermogen had om emotie te uiten door beweging'. "Buiten zijn onberispelijke dansen, verlichtte Robins levendige geest de zaal. Zijn lach was aanstekelijk, zijn vriendelijkheid grenzeloos."

"Robin, je zal diep gemist worden. Hoewel 'Come What May' zonder jou zal doorgaan, zal je nalatenschap voortleven in de harten van iedereen die het geluk had je te leren kennen."