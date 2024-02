Politie hoopvol: lachgas minstens uur lang aantoonbaar in bloed en adem

De politie liet hier onderzoek naar doen omdat er vermoedens zijn dat bij 'een aanzienlijk aantal ongelukken met doden of zwaargewonden' lachgas een rol heeft gespeeld. Maar tot nu toe is lachgas niet aantoonbaar in het lichaam met een test, waardoor het lastig is om iets aan het probleem te doen. Beboeten, oppakken of veroordelen kan vrijwel nooit, behalve als er bijvoorbeeld lachgascilinders of ampullen in de auto worden gevonden.

Tot minstens een uur na gebruik meetbaar

Het nieuwe onderzoek is dan ook hoopvol voor de politie. Daaruit blijkt namelijk dat lachgas in je adem en bloed aangetoond kan worden met detectieapparatuur op basis van infrarood. Wel stellen onderzoekers dat nog verder moet worden onderzocht hoe lang het lachgas precies meetbaar is na inhaleren, want nu is alleen duidelijk geworden dat dat tot minstens een uur na gebruik het geval is.