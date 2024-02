Man overleden na ongeluk met carnavalswagen in Venlo

Op beelden is te zien dat het gaat om een grote carnavalswagen die vlakbij de loods stond. In die loods kunnen carnavalsverenigingen hun wagens bouwen en stallen, vertelt een woordvoerder van de politie. De chauffeur van de tractor is aangehouden voor verhoor. Dit is een standaard procedure bij een dodelijk verkeersongeval, benadrukt de politie.