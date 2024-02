Man steelt 600 euro boodschappen, maar wordt gepakt: 'Vooral veel zalm'

En dat was dit keer een flinke boodschappenkar. De politie stelde vast dat het ging om 600 euro aan producten. "Het ging onder meer om zeven keer zalmfilet, dan gaat het natuurlijk hard. Maar het ging bijvoorbeeld ook om wasmiddel."

Alleen de 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Dat komt omdat alleen hij niets afrekende.

De producten zijn door de supermarkt teruggelegd in de schappen.

Grote schadepost

Diefstal in supermarkten is aan de orde van de dag, in januari maakte Jumbo nog bekend dat winkeldiefstal vorig jaar voor een schadepost van 100 miljoen euro zorgde en dat de winkelketen daarom strengere maatregelen zou gaan nemen. We spraken onlangs met Daan, die vertelde dat hij wel eens een product steelt. Waarom hij dat doet, vertelt hij in onderstaande video.