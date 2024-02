Ontsnapte tbs'er Mouloud M. opgepakt in Tsjechië

Mouloud M. uit Enschede had volgens de politie dringend medicatie nodig in verband met psychotisch gedrag. De tbs'er werd na zijn ontsnapping voor het laatst gezien in de buurt van het Groningse Sterrenbos.

Een speciaal politieteam dat is opgericht om voortvluchtigen op te sporen, FastNL, was op zoek naar de tbs'er. Maar omdat de politie de man nog steeds niet had gevonden, werd er een week later een opsporingsbericht uitgedaan waarbij zijn naam en foto werden gedeeld.

Onduidelijk waarom hij in tbs-kliniek zat

Wat de man precies op zijn kerfstok heeft, is nooit bekendgemaakt door de politie. Wel blijkt uit een rechtbankuitspraak dat hij in 2020 is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor een zware mishandeling en een doodsbedreiging, die zich in 2015 afspeelden.