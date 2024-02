Temperatuur schiet de lucht in deze week: 'Mogelijk 16 graden, echt hoog'

Echt warm is het morgen met 9 à 10 graden nog niet. Dat komt woensdag met gemiddeld een graad of 13. "Morgenavond komt er eerst regen en dan komt de zachte lucht ons land binnen. Woensdag wordt dan een regenachtige dag."

Geen records

Donderdag zitten we vervolgens 'vol in de zachte lucht', zegt Middendorp. 16 graden mogelijk in Limburg dus, in het midden van het land wordt het rond de 14 graden en in het noorden nog iets frisser. "Het klimaatgemiddelde ligt rond de 7 graden, dus het is heel erg hoog."