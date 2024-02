Weer een relatie in de gevangenis: beveiliger ontslagen

Daarnaast zijn veel medewerkers op de vingers getikt omdat ze onvoldoende professionele afstand hielden van gedetineerden of ex-gevangenen. Zo werd in 2021 een medewerker ontslagen vanwege het hebben van contact en overmaken van geld naar voormalige gevangenen.

In slaap gevallen

Van bewaarders wordt verwacht dat ze alert zijn, maar dat blijkt niet altijd het geval. Zeker zes cipiers zijn sinds 2020 betrapt op het slapen tijdens nachtdiensten. Twee van hen werden ontslagen.

In onderstaand overzicht vind je alle omschrijvingen van zaken die RTL Nieuws verzamelde sinds 2020. Je ziet hier alleen de meldingen die zijn aangetoond of nog in onderzoek zijn volgens DJI. Gebruik de pijlen of zoekbalk om te zoeken naar specifieke meldingen of afdoeningen. Bijvoorbeeld contrabande (het invoeren van smokkelwaar).