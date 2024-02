Jumbo neemt extra maatregelen tegen winkeldiefstal

Nog een maatregel die de winkel neemt: voortaan staan op alle kassabonnen, zowel op de korte als de lange, alle aankopen. De korte kassabon blijft papier besparend, aldus de supermarktketen. Maar door het vermelden van alle producten kunnen controles eenvoudiger verlopen als de klant al heeft afgerekend.

Er komen ook meer informatieborden in de winkel, waarop staat dat klanten alles af moeten rekenen. Een deel van de extra camera's is duidelijk zichtbaar, om winkeldieven af te schrikken.

181 euro boete

De winkel gaat ook meer gebruik maken van een landelijke regeling, waarbij winkeldieven 181 euro moeten betalen als ze betrapt worden. Het bedrag is gebaseerd op de tijd die de afhandeling van de diefstal kost. Als de winkeldief meewerkt, kan zonder de politie de diefstal worden afgehandeld.

"Winkelmanagers konden eerder zelf bepalen of ze dat bedrag lieten afrekenen. Daar worden we strenger in. In principe moet bij iedere diefstal dat bedrag betaald worden," aldus een Jumbo-woordvoerder.