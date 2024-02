Chinese spionagesoftware ontdekt op computersysteem Defensie

Het gaat om malware die wordt ingezet bij systemen (FortiGate) van het bedrijf Fortinet. Met dit systeem kunnen computergebruikers veilig en beschermd op afstand werken.

Volgens de MIVD maakten de Chinezen gebruik van een 'bekende kwetsbaarheid in FortiGate apparaten'. Deze kwetsbaarheid stamt uit eind 2022 en was op te lossen door een update te installeren. Het ministerie van Defensie had dit echter niet gedaan.

Ollongren

"De MIVD kiest er voor het eerst voor om een technisch rapport over de werkwijze van Chinese hackers openbaar te maken", aldus minister Kajsa Ollongren van Defensie. "Het is belangrijk om dergelijke spionageactiviteiten van China te attribueren. Zo verhogen we de internationale weerbaarheid tegen dit soort cyberspionage."

In het technisch rapport vraagt de MIVD andere organisaties die deze malware aantreffen zich te melden bij het NCSC.