Tijd voor een nieuwe categorie orkanen, zeggen wetenschappers: 'Ze worden te zwaar'

Maar waarom is dat nodig? De onderzoekers hebben het over het 'overbrengen van de risico's'. "Ons belangrijkste doel is om bewustzijn te creëren dat klimaatverandering de meest intense stormen van de wereld zwaarder maakt", zegt onderzoeker Michael Wehner tegen The Guardian.

Grote verschillen

Middendorp vindt een extra categorie geen overbodige luxe omdat het verschil anders heel groot wordt. Alles boven de 252 kilometer per uur is immers categorie 5. "Daar kan dan straks zomaar 80 kilometer per uur verschil in zitten. Dat is serieus."

De gevolgen van orkaan Otis in Mexico, vorig jaar: