Broer omgekomen Kamran over mogelijk drugslab: 'Boosheid, maar ook veel vragen'

Kamran heeft aan zijn familieleden nooit laten weten dat hij vermoedens had over een drugslab, vertellen ze. "Hij hoorde weleens geruchten dat er mensen in het pand van zijn buren nog tot laat werkten, en er ook sliepen. Maar het kon hem weinig schelen, hij was vooral met zijn eigen bedrijf bezig en hield zich niet bezig met geruchten of roddels over anderen."

'Natuurlijk zijn we boos'

Sinds de aanhouding van O. leven er verschillende emoties bij de familie. "Natuurlijk zijn er familieleden heel boos. Ik ben ook boos", vertelt Razwan. "Maar ik ben er ook van overtuigd dat - als dit klopt - Jalal nooit had geweten dat dit kon gebeuren. Anders zou je namelijk niet je eigen neefje in dat pand laten werken. Maar hij is nu ook de zoon van zijn zus verloren."

"Tuurlijk is dit heel erg, als dit de reden is geweest. Maar wat kunnen wij nu nog doen? Kamran komt niet meer terug."