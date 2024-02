Onderzoek naar oorzaak explosie Rotterdam in volle gang: 'Stad door ramp getroffen'

"Onze stad is door een ramp getroffen." Zo begon Robert Simons, locoburgemeester van Rotterdam, de persconferentie over de explosie in Rotterdam vanmiddag. Over de oorzaak is nog steeds niets duidelijk, maar de politie en het Openbaar Ministerie 'doen er alles aan om dit boven water te krijgen'.

Bij de explosie kwamen drie mensen om het leven: de 43-jarige Kamran, de 22-jarige Ilyas en de 33-jarige Moustafa. "Het is onvoorstelbaar hoe nabestaanden zich moeten voelen", zei Lisan Wösten van het Openbaar Ministerie. 'Niets wordt gemist' Ze wil, zo zei ze, alles op alles zetten om zo snel mogelijk te achterhalen wat de oorzaak van de explosie was. "De schade is enorm, en daarom wordt het onderzoek naar de oorzaak ook bemoeilijkt. Maar het is in volle gang, alles wordt vastgelegd, niets wordt gemist. Voor nu houden we alle scenario's open: strafbare en niet-strafbare feiten." Buurtbewoners hebben voorafgaand aan de explosie in Rotterdam wel gemeld dat ze een gaslucht roken, vertelde Wösten. Er is na de meldingen een meting geweest waar niets uitkwam. Of deze meldingen zijn gedaan op de dag van de explosie zelf, afgelopen maandag, kon ze niet zeggen. "Er is gemeten, maar er werd niets aangetroffen", legt de hoofdofficier uit. "Ik kan niet zeggen wanneer dat is geweest." 'Trots op de hulpverleners' Locoburgemeester Simons sprak zijn bewondering uit over de hulpverleners 'die de afgelopen week onder moeilijke omstandigheden' alles in goede banen hebben geleid. "Ik ben trots op hen."