Emoties lopen hoog op bij rampplek Rotterdam, ME grijpt in

Een woordvoerder van de politie liet aan RTL Nieuws weten dat de sloopwerkzaamheden in de avond tijdelijk werden stilgelegd vanwege de onrustige situatie aan de Schammenkamp. "Dit is gedaan omdat we bang waren dat mensen onder de sloopkraan door zouden lopen."

'Emoties niet beheersen'

RTL Nieuws-verslaggever Raquel Schilder vertelt dat 'een aantal mensen hun emoties niet kon beheersen'. Er werden onder meer hekken omver gegooid. "Ze willen kost wat kost voorkomen dat het slopen hervat wordt. Toen dat toch gebeurde waren ze niet meer te houden"

Twee mannen die probeerden langs of over de hekken te klimmen waarmee het gebied is afgezet zijn gisterenavond aangehouden, laat een politiewoordvoerder aan ANP weten.