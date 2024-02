Verborgencamerabeelden tonen aan: vapes met smaakje kopen kan nog altijd

Sinds 1 januari is het in Nederland verboden om e-sigaretten, ook wel bekend als vapes, met een smaakje te verkopen. Ook de verkoop van e-liquids en opzetstukjes met smaakjes is verboden. Dat lang niet alle winkels in Nederland zich daar aan houden, blijkt uit de bezoeken die RTL Nieuws bracht aan verschillende winkels door het hele land.

In veel gevallen hebben de winkeliers hun zaak anders ingericht dan voor 1 januari. Waar voorheen schappen vol vapes te zien waren, liggen de e-sigaretten nu vaak in gesloten kastjes of onder de toonbank. Maar bij navraag of we nog een vape, e-liquid of opzetstukje kunnen kopen, krijgen we in 13 van de 29 gevallen 'ja' te horen.

Dat zag ook RTL Nieuws-verslaggever Robin van Hijfte, die undercover op pad ging.