Overlevingskansen vermisten Rotterdam vrijwel verkeken: 'We gaan uit van het ergste'

Bij de explosie, die gisteren rond 20.30 uur plaatsvond, raakten twee mensen gewond van wie één zwaargewond. Met drie andere personen is ondanks vele pogingen geen contact gekregen, zij worden nog altijd vermist.

Foute boel

Bekenden van één van die vermisten, een eigenaar van een badkamerbedrijf, vertellen aan RTL Nieuws dat hij wel aanwezig was tijdens de explosie. Hij was gisteravond nog aan het werk in zijn pand. Ze gaan dan ook van het allerergste uit. "Het was vrij snel duidelijk dat het foute boel was."

Ook kennissen die vanochtend en vanmiddag bij de ravage aan de Schammenkamp kwamen kijken, vrezen het ergste. "In het ene pand was één iemand binnen, in het andere pand waren nog twee mensen. Zij worden nu allemaal vermist", vertellen ze.

Op deze beelden is te zien hoe Almir een overlevende redde uit het zwaarbeschadigde pand: