Omwonende geëxplodeerd pand Rotterdam: 'Mijn buurman viel naar beneden'

Kippenvel, zegt Samur meerdere keren. "Dit is om te huilen." Hij kreeg een telefoontje kort na de klap, en had snel in de gaten dat er van zijn spullen niets meer over was. "Het staat gewoon helemaal in brand. Echt bizar. Dit kan toch niet!"

Zorgen over de mensen

Twee eigenaren van de panden die uitbranden, staan van een paar meter afstand te kijken. Ze willen liever hun naam niet geven. "Wat we weten is dat een auto in de garagebox is ontploft."