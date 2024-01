Zorgen bij Nederlanders over mogelijke oorlog met Rusland

Een kleine meerderheid (56 procent) van de deelnemers aan het panel vindt zo'n noodpakket 'op dit moment niet nodig'. Maar ruim een kwart (27 procent) overweegt wel een aanschaf. Als belangrijkste reden noemt deze groep de NAVO-waarschuwing in de media en de dreiging van Rusland. Maar ook andere zaken worden regelmatig genoemd: recente stroomstoringen, overstromingsgevaar, en de 'onrust in Nederland': het gevoel dat de samenleving snel instabiel zou kunnen worden.



Ook zegt 15 procent zo'n noodpakket al (grotendeels) in huis te hebben, zoals een EHBO-doos, een radio, zaklamp met batterijen en voedsel voor een paar dagen.

'Overheid moet zich actiever voorbereiden'

De helft van de mensen (51 procent) vindt ook dat de Nederlandse overheid zich actiever zou moeten voorbereiden op een mogelijke oorlog - een kwart vindt dat niet nodig. Er is bijvoorbeeld draagvlak (57 procent) voor het aanleggen van landelijke voorraden van voedsel, brandstof en medicijnen. Verschillende EU-landen hebben zulke voorraden aangelegd.

Ook wil eenzelfde meerderheid de uitgaven aan Defensie verder verhogen, naar minimaal de NAVO-norm. En het voorlichten van de bevolking over 'hoe te handelen bij een oorlogssituatie' vinden veel mensen (52 procent) een goed plan. Voor een actieve dienstplicht is géén draagvlak: slechts een kwart is voorstander.