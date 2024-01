Verkouden, niezen en hoesten: er is een griepepidemie in Nederland

Bij de huisartsen van de Nivel Peilstations werden vorige week 70 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners vastgesteld. Dat is een toename in vergelijking met de week ervoor, toen waren dat er 57.

Monsters afgenomen

Huisartsen hebben hierna bij de patiënten met luchtwegklachten monsters afgenomen en die ook onderzocht op luchtwegvirussen. In die monsters is een toenemende mate van het influenzavirus gevonden. Het is daarnaast voor de tweede week op rij boven de 56 patiënten: de grens waarop er officieel sprake is van een griepepidemie.