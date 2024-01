Burgemeester Velema van Ter Apel krijgt Machiavelliprijs

Velema blijft zich volgens de jury onvermoeibaar inzetten voor de belangen van iedereen in zijn gemeente. "Ook voor de mensen die letterlijk buiten moesten slapen door het vastlopende beleid in Den Haag. Hij is vanuit zijn verantwoordelijkheid verstrengeld met een probleem, dat hij niet zelf kan oplossen. Desondanks slaagt Velema er goed in om de gemoederen in zijn gemeenschap redelijk in bedwang te houden."

Voorbeeld voor andere gemeenten

"Ondanks soms oplopende spanningen leeft Ter Apel al jaren met het aanmeldcentrum in de gemeente. De wijze waarop de gemeenschap in Ter Apel dit al jarenlang draagt is een voorbeeld voor veel andere, en veel grotere gemeenten", zo vervolgt het juryrapport.