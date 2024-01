Twee doden en een dorp in schok: Weiteveen blijft vol vragen achter

De politie heeft vandaag nog geen aanvullende informatie over het motief van de schietpartij kunnen geven, de zaak wordt momenteel onderzocht. Duidelijk is wel dat de slachtoffers en verdachte in een langer lopend conflict verwikkeld waren. En daarmee blijven inwoners vol vragen zitten. Waarom liep de ruzie zó hoog op? De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

'Gevoelens met elkaar delen'

Pastoor Bernard Buit hoopt dat inwoners van Weiteveen in deze dagen elkaar in ieder geval blijven steunen: "Weiteveen is een hele hechte gemeenschap, een klein dorp maar heel hecht. Daarom is het belangrijk dat mensen gevoelens met elkaar kunnen delen", stelt hij. "We hebben daarom een condoleanceboek neergelegd, waar mensen hun reacties en gevoelens in kwijt kunnen."

De gemeente Emmen, waar Weiteveen onder valt, heeft laten weten geen bijeenkomst voor inwoners te organiseren.