Bijna helft gemeenten biedt sinds 2012 geen asielopvang aan

De opvang is nog altijd niet eerlijk verdeeld, precies de reden waarom de spreidingswet een heet hangijzer is. Vandaag en gisteren werd er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de wet, waarmee gemeenten in het uiterste geval gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen.

Lang niet genoeg

Van de in totaal 342 gemeenten bieden er 162 sinds 2012 geen enkele vorm van asielopvang aan. Het zijn er wel 32 minder dan in september 2022, toen het er nog 194 waren.

Woordvoerder Edward Ernst van het COA zegt dat iedere extra gemeente 'een stap in de goede richting' is. "Maar het is nog lang niet genoeg. We hebben een opvangcrisis, het is wat ons betreft belangrijk dat de spreidingswet er komt." De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag over die spreidingswet.

