Treinstoringen door sneeuw in groot deel van het land: 'Is een kostenoverweging'

Van Kranenburg stelt dat Nederland een heel druk bereden spoor heeft met heel veel wissels, 6500 in totaal. "Die zijn gevoelig voor dit soort weer. Je kunt er veel geld in investeren om het spoor wintervaster te maken, maar het is slechts een paar dagen per jaar. Dat is een kostenoverweging."

Zwitserland

Dat laatste blijkt wel uit de Zwitserse aanpak. Logisch dat zij meer investeren in een wintervast spoornetwerk, het sneeuwt er immers wat vaker dan bij ons. Het spoor is er ook beter op ingericht, weet de specialistische website treinreiziger.nl. Het spoornetwerk in Zwitserland is ontworpen op temperaturen tot -20, zei een woordvoerder van het Zwitserse spoornetwerk tegen de site.