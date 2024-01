Soatest voor gonorroe en chlamydia voortaan te koop in supermarkt

Wat is chlamydia en gonorroe?

Chlamydia is de meestvoorkomende soa in Nederland, schrijft het RIVM. Je krijgt chlamydia door seks met iemand die drager van de infectie is. De meeste mensen merken het niet als ze chlamydia hebben: bij de helft van de mannen en tot 90 procent van de vrouwen geeft chlamydia geen klachten.

Doe je niets tegen chlamydia? Dan kun je wel erge klachten krijgen, schrijft Soa Aids Nederland. Bijvoorbeeld ontstekingen aan je buik of piemel. Dit gebeurt niet vaak. Heel soms kun je als vrouw onvruchtbaar worden. Je kunt chlamydia voorkomen door condooms te gebruiken tijdens seks.

Gonorroe is ook een veelvoorkomende soa en wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt overgedragen tijdens seks. Ook deze soa kun je voorkomen door condooms te gebruiken. De geslachtsziekte wordt behandeld met antibiotica, maar raakt daar steeds beter tegen bestand. Daarom wordt nu gekeken naar vaccinaties.