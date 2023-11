Nederland is én blijft belangrijke bondgenoot Oekraïne, blijkt uit de verkiezingsprogramma's

"Dit kabinet heeft ons actief in een oorlog betrokken waar we niks te zoeken hebben", zegt Wybren van Haga, lijsttrekker van BVNL. "Dat is verwerpelijk, vrede moet motief zijn."

Koers in Den Haag

Welk kabinet er ook komt, bijna alle partijen willen Oekraïne blijven steunen, zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Bijna iedereen vindt dat Oekraïne uiteindelijk ook in de Europese Unie hoort. Een standpunt dat vóór de Russische inval bij veel partijen nog ondenkbaar was in de Nederlandse politiek."

Over de koers in Den Haag hoeft Zelensky zich weinig zorgen te maken, zegt Lambie. "De zorg van Kyiv zit vooral bij de Verenigde Staten en de verkiezingen daar volgend jaar."