Ontvoerde man in Egmond belt zelf 112, politie start grote zoektocht

Wat er precies is gebeurd en waarom de man is ontvoerd, is niet duidelijk.

De politie werd rond 01.55 uur gebeld door de ontvoerde man zelf. Hij wist bij het Poptahof Noord in Delft (Zuid-Holland) te ontkomen. De man raakte niet gewond en maakt het naar omstandigheden goed.

Witte Mercedes gevonden

Na de melding rukte de politie in Delft groot uit met honden en een helikopter. Op een parkeerplaats vlak bij het natuurgebied Kerkpolder werd vervolgens een witte Mercedes aangetroffen, met een deuk in de achterdeur. De politie onderzoekt of de Mercedes verband houdt met de ontvoering.

De auto is in beslag genomen.