Parkeerboete voor huisarts die met spoed naar patiënt moest: rechter genadeloos

Er was sprake van een 'noodsituatie', was haar standpunt in de rechtbank. Ze moest namelijk terminale zorg verlenen aan de patiënt. Daarnaast zou ze hebben afgesproken met de familie van de patiënt dat zij zorg zouden dragen voor aanmelding van haar kenteken op de bezoekersvergunning. "Maar door de hectiek is dat pas later gebeurd."

'Je zou excuses verwachten'

Te laat, want de auto van de huisarts werd in Amsterdam gescand en daaropvolgend kreeg ze een parkeerboete van 64,50 euro op de deurmat. Dat de gemeente deze boete in beginsel al niet van tafel veegde, vond Voorbach al kwalijk. "Ik zou juist denken als ik zo'n boete zag en bij de gemeente zou werken: wat een goede daad van deze vrouw, ze heeft goed werk verricht en we bieden haar excuses aan voor de boete die is opgelegd. Maar dat gebeurt niet, en daarin vinden ze zelfs steun bij de rechter."