Oneens met uitkomst stemhulp? Dan slaan we advies in de wind

Er zijn genoeg mensen die gevoelsmatig niet geholpen worden door de stemhulp. "Maar het is goed je te realiseren dat er heel veel redenen zijn waarom je op een partij zou stemmen", zegt politicoloog Roderik Rekker. "Bijvoorbeeld je achtergrond, of de focus op andere thema's dan die in de stemhulp aan bod komen. Maar ook strategisch stemmen is een mogelijkheid."

Veel nieuwe partijen

Rekker denkt terug aan de verkiezingen van 2012, toen de VVD en de PvdA in de peilingen nek-aan-nek gingen. Uiteindelijk kreeg de VVD 41 zetels, de PvdA 38. "Toen ontstond er een premiersstrijd, waarbij die partijen zelf dat natuurlijk ook graag creëren. De media doen daar ook graag aan mee."

Genoeg andere plekken dan de stemhulp dus om je uiteindelijke stem te bepalen. Maar dit jaar is de rol van die stemhulp wel groter dan ooit, verwacht Rosema. "Dat komt door het aantal nieuwe partijen, die het wel goed doen. Er is ruimte voor onzekerheid bij de kiezer."