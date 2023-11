Twee honden met paspoorten op Ameland gedumpt: baasje vertrokken met de veerboot

"Vanavond kregen we te maken met een situatie die ons als vrijwilligers diep heeft geraakt", schrijft de dierenambulance van Ameland in een bericht op Facebook. Ze kregen deze avond een melding dat er twee honden (9 en 11 jaar oud) bij de fietsenstalling van de haven waren vastgezet. Het baasje zou zelf, dus zonder de honden, de boot zijn opgestapt. Die was inmiddels al vertrokken richting vaste wal.

'Keken ontheemd om zich heen'

"Uiteraard zijn we direct met de grootst mogelijke spoed ter plaatse gegaan. Op de veerdam troffen we een uiterst trieste situatie aan." De vrijwilligers van de ambulancedienst troffen twee honden aan in de stromende regen. Ze waren met een spanband vastgemaakt en zaten 'totaal ontheemd om zich heen te kijken'.

Door de inhoud van de boodschappentas, waar dus voer en paspoorten in zaten, wisten de vrijwilligers het zeker: de honden waren niet vergeten, maar doelbewust achtergelaten. "Even waren wij met stomheid geslagen. Daarna zijn we direct in de actiestand geschoten."