Is Palestina-leus op Mauritshuis van BIJ1 strafbaar? 'Vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd'

Een van de bedenkers van de actie was Yuval Gal, nummer acht op de lijst en zelf geboren in Israël. "Hij was zo geraakt door wat Sylvana was overkomen dat hij een tegengeluid wilde laten horen", aldus een woordvoerder. In een reactie laat Gal weten dat hij 'een van de personen was die het een goed idee vond'. "De leus is een hele belangrijke boodschap voor ons", zegt hij.

Fractievoorzitter Sylvana Simons zou niet bij de actie betrokken zijn geweest. Ook zou ze er niets vanaf hebben geweten. Volgens Gal is dat ook niet nodig, 'omdat we allemaal achter dezelfde boodschap staan'.

Wortel van probleem

In een statement laat BIJ1 weten: "Elk mensenleven dat verloren gaat, is er een te veel. Daarom is BIJ1 van mening dat er gekeken moet worden naar de wortel van het probleem: de koloniale bezetting van Palestina. Met als gevolg de genocide in Gaza."

"De projectie van de leus impliceert onze wens voor een vrij Palestina, waarin iedere bewoner van de Jordaan Rivier tot de Middellandse Zee gelijke rechten heeft. Ongeacht huidskleur, nationaliteit, religie of cultuur. Dat is dan ook wat BIJ1 bedoelt met radicale gelijkwaardigheid."

De leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' hoor je de laatste tijd regelmatig als het over de oorlog tussen Israël en Gaza gaat. Met 'From the river to the sea' wordt het gebied bedoeld van de rivier De Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Daarin ligt nu de staat Israël en de Palestijnse gebieden. De uitspraak wordt door verschillende groeperingen op een andere manier uitgelegd. In dit artikel lees je hoe er over de uitspraak wordt gedacht: