Spaart storm Ciarán Nederland? 'Nog iets oostelijker, en Zeeland krijgt de volle laag'

"Dit is echt een storm die kan verrassen", zegt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar. "Maar tegelijkertijd kan het ook nog de andere kant op gaan. Dat mensen dan donderdag zeggen: was dat het nou?"

Die onvoorspelbaarheid zien we vaker bij stormen zoals deze. Denk aan storm Poly van afgelopen zomer. Pas heel laat was duidelijk dat de storm het westen van Nederland hard zou raken. Dat kan nu ook gebeuren, zegt Middendorp.

Windkracht 8

Een zekerheidje is in ieder geval dat we weer heel veel regen over ons heen krijgen. In de loop van donderdag komt dan de krachtige wind. "Waarschijnlijk windkracht 8 langs de kust en windkracht vier of vijf in het binnenland. De windstoten gaan zo richting de 90 kilometer per uur."

In de tussentijd krijgen we ook al de nodige regen op ons af, zo lees je in de verwachting van Buienradar hieronder: