RKC-keeper na botsing mét helm op training: 'Dat is dus te laat'

Matser legde na de botsing van Vaessen aan RTL Nieuws uit waarom bescherming zo van belang is, zeker voor je hersenen. "Ze zijn echt zo zacht als boter. Het is een orgaan dat qua structuur lijkt op calamares, dan heb je een beeld hoe week dat is."

Helmplicht

Het probleem is vervolgens dat de hersenen zitten ingeklemd in je schedel, en dus nergens heen kunnen. "Achter de ogen zitten messcherpe structuren en botten. Als je schokbelasting krijgt, bijvoorbeeld door botsingen of door ballen te koppen, bewegen de hersenen in de schedel. Die botermassa beweegt en schuurt langs scherpe randen."

Het is voor Matser voldoende reden om een helmplicht in te stellen. Anderen twijfelen. "Dan heb ik het vooral over de haalbaarheid", zei emeritus-hoogleraar klinische sportgeneeskunde Frank Backx. "Voetbal is een conservatieve sport. Zo'n plicht zal nooit lukken, want er is veel te veel weerstand. We kunnen het wel adviseren en promoten."