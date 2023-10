Joran van der Sloot na bekentenis op weg terug naar Peru

Van der Sloot werd in Peru in 2012 tot 28 jaar cel veroordeeld voor de moord op de studente Stephany Flores. De straf die in de VS is opgelegd mag hij gelijktijdig uitzitten, meldde ABC News eerder.

'De Biecht van Joran'

De bekentenis riep veel vragen op. Maar het was deze keer echt de waarheid, verzekerde Van der Sloot, die al vaker beweerde 'echt de waarheid te hebben gesproken'.

Geloof in God zou hem ertoe hebben gezet om niet meer te liegen. "Ons geweten is de stem van God. Mijn geweten is nu schoon", zegt hij in de Videoland-documentaire 'De Biecht van Joran'.

Zo zag die bekentenis eruit: