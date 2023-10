Storm Ciarán koerst af op Europa, onduidelijk wat wij voor onze kiezen krijgen

Storm of geen storm, het wordt in ieder geval een pittige week. Want achter storm Ciarán zit alweer een nieuw stormachtig gebied. "We zitten in een heel onstuimige periode van de herfst, en het wordt sowieso de natste oktobermaand ooit gemeten."

Klimaatverandering

Het is verleidelijk om klimaatverandering als oorzaak aan te wijzen van dit extreme weer, maar zo makkelijk is dat nog niet. Door klimaatverandering is er wel vaker extreem weer en is de kans op extreme regenval groter, maar of afzonderlijke stormen toe te wijzen zijn aan klimaatverandering, dat is iets anders.