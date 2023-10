Artsen in vrije tijd voor de klas: 'Moeten vapende kinderen stoppen'

Wat zijn de gevaren van vapes?

Een vape, ook wel een e-sigaret genoemd, is een klein apparaatje dat een vloeistof verhit. Die vloeistof bevat meestal nicotine, propyleenglycol, plantaardige glycerine en smaakstoffen. Bij vapen wordt, in tegenstelling tot het roken van sigaretten, geen tabak verbrand. Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van vapen, maar dat het niet goed voor je is, is een feit.

Vooral over de nicotine in vapes slaan artsen alarm. "In de vapes die op de markt zijn in Nederland zitten gigantische nicotineconcentraties, het is daarom al snel verslavend", vertelde arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos Instituut eerder al. "In veel vapes zitten nicotinezouten, dat is een vorm van nicotine die niet scherp is in de keel en razendsnel in de hersenen aankomt waardoor je niet merkt dat je nicotine opneemt. Hierdoor kun je ook heel makkelijk een nicotinevergiftiging oplopen. Dan worden jongeren draaierig, duizelig en in het ergste geval kunnen ze daar een epileptische aanval van krijgen."

Daarnaast stelt het Trimbos Instituut dat vapen 'vaak een opstapje is naar het gewone roken' en dat vapen ook schadelijk is voor je luchtwegen. Croes: "We verwachten dat jongeren met ernstige ademhalingsproblemen steeds vaker in het ziekenhuis zullen komen, daar zijn allerlei wetenschappelijke aanwijzingen voor."

Over langetermijneffecten is nog niet veel bekend. Kinderlongarts Noor Rikkers vertelde eerder al wel dat er op dit moment veel onderzoek naar gedaan wordt. "Er is bijvoorbeeld een studie waaruit blijkt dat het DNA van cellen in het mondslijmvlies na vapen verandert. Dat kan een voorbode zijn voor kanker. Het zijn nog kleine studies, maar het maakt ons er niet geruster op."