AZ-NEC definitief gestaakt nadat spits Bas Dost op veld in elkaar was gezakt

Het gaat naar omstandigheden goed met NEC-spits Bas Dost, meldt een woordvoerder van de club. De 34-jarige voetballer is in het ziekenhuis voor onderzoeken, waar waarschijnlijk vanavond de resultaten nog niet bekend van zullen worden.

Emoties

Op beelden van ESPN was te zien dat spelers van beide clubs een menselijke kring om Dost heen maakten. De emoties bij supporters, spelers en staf liepen hoog op.

NEC besloot om niet verder te willen spelen. AZ ging daar direct mee akkoord.

Dost gepraat in kleedkamer

"We zijn meteen door de gang gerend, toen we het hoorden", zegt directeur Wilco van Schaik voor de camera's van ESPN. "Hij had gelijk gevraagd om zijn familie wat te laten weten." In de kleedkamer heeft Van Schaik met Dost contact gehad. "Hij is even rechtop gaan zitten en wilden nog wat zeggen tegen de staf en spelers", zegt hij geëmotioneerd. "Dan is alles heel relatief hé."