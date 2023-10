Hoge Raad: veroordeling Thijs H. blijft in stand

H. heeft bekend dat hij op 4 mei dat jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

Advocaat van nabestaanden Sébas Diekstra zegt dat zijn cliënten 'heel erg opgelucht zijn dat de veroordeling voor de moorden nu definitief is'. Diekstra: "Het strafproces met alle onzekerheden en confronterende momenten is loodzwaar voor hen geweest. Eindelijk kunnen zij dit nu afsluiten. Wat rest is de pijn, het verdriet en het gemis van hun dierbaren."