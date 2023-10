Meer dan tienduizend demonstranten liepen mee in pro-Palestina-mars

Op het Beursplein, vlak bij de Dam, werd ook een pro-Israël demonstratie gehouden. De gemeente had aangegeven dat beide demonstraties in eerste instantie er zelf voor moesten zorgen dat de orde wordt gehandhaafd. Ook benadrukte de gemeente eerder deze week dat het tonen van de vlag van bijvoorbeeld Hamas of Hezbollah niet is toegestaan.

De pro-Israël demonstratie werd georganiseerd door de Stichting Assadaaka Community. Die organiseert al de hele week inloopspreekuren voor mensen die zich zorgen maken om de situatie. "We zien de beelden, we horen de verhalen, via vrienden, bekenden, familie in het gebied en via de media. Deze crisis duurt maar voort, terwijl vele burgers het slachtoffer worden van deze oorlog en dit onrecht, voor iedereen die hierdoor geraakt wordt. In tijden van crisis staan we niet alleen en laten wij geen verdeeldheid bestaan", aldus de stichting.