Lange rijen bij Nederlandse stembureaus voor Poolse verkiezingen: 'Trots op mijn landgenoten'

Om 21.00 uur vanavond sluiten alle stemlokalen. De stemmen moeten daarna binnen 24 uur worden geteld. Lukt dat niet, worden de stemmen ongeldig verklaard. Naast de verkiezing voor een nieuw parlement, kan er ook gestemd worden over vier zeer verschillende vragen in een referendum. Volgens critici is dat een truc van regeringspartij PiS om meer conservatieve stemmers naar het stemhokje te trekken.

Bos-Karczewska geeft aan dat veel Poolse Nederlanders niet stemmen op het referendum, om de tellers van het stembureau niet 'nog meer onnodig werk te bezorgen'. "Het is al zeer spannend of alle stemmen in 24 uur tijd geteld kunnen worden. Dit referendum, dat in mijn ogen tendentieus is, laten we daarom aan ons voorbij gaan."

Vanavond om 20.00 uur wordt er een eerste exitpoll verwacht.